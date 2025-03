Il Paradiso delle Signore: Adelaide Ritorna e Scatena il Caos

Nuovi e avvincenti episodi di “Il Paradiso delle Signore” andranno in onda su Rai1 dal 24 al 28 marzo, ricchi di emozioni, intrighi e relazioni complesse.

Nella puntata di lunedì 24 marzo, il grande magazzino presenta una nuova collezione che, però, non attira i clienti come sperato. Delia ha un’idea per stimolare l’interesse, mentre Rosa confida a Elvira il suo disagio nel vivere con Marcello. Marta è delusa da Enrico per non averle rivelato la malattia di sua zia, e Odile, con l’aiuto di Matteo, cerca di rintracciare la madre Adelaide.

Martedì 25 marzo, Marcello supporta Odile nell’idea di pubblicare un appello per chiedere ad Adelaide di tornare a Milano. Elvira è impegnata nella preparazione per la nascita del bebè e Salvo cerca di sorprenderla con una culla, mentre Concetta riceve assistenza dalle Veneri a causa della stanchezza. Mimmo si prepara a partecipare a una manifestazione studentesca.

Mercoledì 26 marzo, Tancredi offre di pubblicare l’appello per Adelaide e Rosa inizia a lavorare con Odile per scrivere un articolo che impressiona Umberto. Auretta Grimaldi entra nel Paradiso, mentre Rita esprime il suo pentimento per il tradimento.

Il 27 marzo, Adelaide torna a Villa Guarnieri e Botteri rientra dopo un viaggio di lavoro. Mimmo discute con Agata degli eventi della manifestazione, e Adelaide si fa visitare da Enrico, che ha una relazione con Marta.

Infine, venerdì 28 marzo, Adelaide chiede a Marcello e Rosa di chiarire la situazione dopo il loro bacio, mentre Botteri presenta una nuova collezione primaverile. Umberto cerca di convincere Adelaide a prendere una decisione cruciale riguardo alla sua salute.