Il pappagallo più raro (e particolare) del mondo

Il kākāpō è un pappagallo notturno originario della Nuova Zelanda ed è considerato una delle specie più rare e vulnerabili al mondo, con solo 247 esemplari sopravvissuti. Questo uccello è noto per la sua incapacità di volare, il comportamento buffo e affascinante, e la sua peculiarità di vivere principalmente durante la notte. Il kākāpō, che raggiunge un peso di 4 kg e una lunghezza di 64 cm, ha un piumaggio verde brillante con macchie gialle e nere, che lo aiuta a mimetizzarsi tra la vegetazione.

Cosa mangia il kākāpō? È un erbivoro che si nutre di semi, frutti, foglie e germogli. Durante le ore diurne, preferisce nascondersi tra gli alberi o le rocce, emergendo al calar della notte per cercare cibo. Tra le sue caratteristiche più singolari c’è un forte odore agrodolce, utile per comunicare con i suoi simili, ma che lo rende vulnerabile ai predatori.

Il comportamento riproduttivo del kākāpō è altrettanto affascinante. Durante la stagione degli amori, i maschi creano delle arene chiamate lek, dove emettono richiami a bassa frequenza, noti come “boom”, per attirare le femmine. Questi suoni possono essere uditi fino a 5 km di distanza e sono cruciali per la riproduzione. Tuttavia, il ciclo riproduttivo è lento: le femmine si accoppiano solo ogni 3-5 anni, quando ci sono scorte abbondanti del loro cibo preferito, i frutti dell’albero di rimu. Questo rende gli incontri tra maschi e femmine rari.

La rara esistenza del kākāpō è stata minacciata dall’introduzione di predatori come gatti e cani, che, uniti alla sua incapacità di volare e alla sua strategia difensiva, hanno portato a un drastico calo della popolazione. Negli anni ’90, i kākāpō erano solo 51. Grazie a programmi di conservazione come il Kakapo Recovery Program, la loro popolazione è lentamente aumentata, vivendo ora su isole protette da predatori invasivi.

Malgrado la situazione rimanga critica, gli sforzi per la salvaguardia del kākāpō rappresentano una speranza per la sua sopravvivenza. Questa specie unica non è solo un simbolo della biodiversità neozelandese, ma rappresenta anche un monito sull’importanza della conservazione della natura.