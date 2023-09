il papà umano lo ascolta con amore

Un cucciolo di scimmia prova a parlare, emettendo i suoi primi suoni: l’umano che si prende cura di lui lo ascolta con uno sguardo pieno di affetto.

Uno dei momenti più emozionanti per un genitore è quello di ascoltare le prime parole pronunciate dal proprio piccolo. Lo ha imparato anche un uomo che pochi giorni fa si è trovato ad assistere ai tentativi di “parlare”, o meglio di emettere dei suoni, da parte di un cucciolo di scimmia di nome Bibi del quale si prende cura e che vive insieme a lui. L’emozione non è stata provata solo dall’uomo, ma è stata condivisa da milioni di utenti del web dopo che il filmato che mostra i tentativi della scimmietta di parlare è stato postato sui social network.

I primi suoni del cucciolo di scimmia davanti allo sguardo commosso dell’umano che si prende cura di lui

Il video è stato infatti condiviso dal proprietario della scimmietta su TikTok, sul profilo monkey baby creato appositamente per il piccolo Bibi, all’account social @monkey. baby03.

Le immagini condivise su TikTok mostrano il cucciolo di scimmia di nome Bibi che, vestito con un completino giallo, siede al tavolo da pranzo insieme all’umano che si prende cura di lui. La scimmietta prova a comunicare con l’uomo in un modo che sembra una sintesi tra il parlare degli esseri umani e il comunicare dei primati antropomorfi. Il piccolo, infatti, afferra con la mano il braccio dell’umano seduto accanto a lui, come farebbe una persona per richiamare l’attenzione di un’altra; poi inizia a muovere la bocca, aprendola e chiudendola come se stesse cercando di dire qualcosa.

L’uomo intanto osserva con uno sguardo pieno di affetto il cucciolo e annuisce ai suoni emessi dal piccolo come se realmente lo avesse compreso. Al termine dei primi esercizi di comunicazione, la scimmietta afferra la forchetta e si prepara a mangiare in compagnia dell’umano. Come tutti i video che hanno per protagonisti dolcissimi cuccioli da poco venuti al mondo, anche il filmato del piccolo Bibi ha appassionato milioni di utenti dei social network. Le immagini che mostrano i cuccioli alle prese con le prime lezioni di vita e le prime scoperte, quali appunto i tentativi di parlare, riescono a trasmettere tutta la tenerezza e dolcezza dei piccoli alla scoperta di se stessi e del mondo che li circonda.

@monkey.baby03 Is this what all BiBi followers expect ? And BiBi is gradually recovering 🙊🙊🙊🙈🙈🙈🐒🐒😍😍😍#monkey #🐒🐒🐒🐒 #monkeys #uk🇬🇧 #monkeybaby🐒❤️ #monkeydluffy #uk #unitedkingdom ♬ nhạc nền – monkey baby

La scimmietta Bibi, cresciuta tra gli esseri umani e non in natura insieme ai suoi simili, ha sviluppato dei comportamenti ibridi, a metà strada tra quelli di un bambino e quelli di un cucciolo di scimmia. Non si conoscono le ragioni per le quali la scimmia non viva in natura ma in un ambiente domestico; dato che in alcuni Paesi dell’Asia è legale avere delle scimmie come animali da compagnia, si può supporre che anche Bibi sia un animaletto domestico. Al di là dei motivi per i quali Bibi venga accudita dall’uomo, si può riconoscere l’affetto che questi nutre per il cucciolo: il suo sguardo pieno di orgoglio di fronte ai tentativi del cucciolo di parlare ne sono la dimostrazione.

D’altro canto, vedere le immagini dell’adorabile cucciolo alle prese con le sue prime lezioni per imparare a parlare ricorda ancora una volta l’incredibile somiglianza che esiste tra gli esseri umani e le scimmie e, allo stesso tempo, fa comprendere quanto possa essere sbagliato tenere reclusi all’interno di gabbie e giardini zoologici, o tenere come animali domestici in casa, questi meravigliosi esemplari. (di Elisabetta Guglielmi)