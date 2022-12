Il papà esce e al cucciolo si spezza il cuore: la dolce reazione

Ogni volta che il papà esce senza di lui è sempre un dolore per il cucciolo. Il video della reazione del cane è davvero strappalacrime.

Quanto amore può provare il cane verso il proprio padrone? Il legame che si viene a creare tra un quattro zampe e il suo genitore umano può essere davvero speciale, tanto che l’animale vorrebbe non potersi mai staccare, nemmeno per pochissimo tempo. A dimostrazione di questo forte sentimento d’amore, su Instagram è diventato virale un dolcissimo video in cui è possibile vedere la straziante reazione di un cucciolo ogni volta che il papà esce di casa senza di lui. I gesti del cane sono così chiari che sarebbe davvero impossibile fraintenderli e vederli ha stretto il cuore di centinaia di migliaia di utenti.

Il cucciolo capisce che il papà sta uscendo e fa di tutto per convincerlo a rimanere con lui

Spesso si dice che ai cani, in alcuni casi, manca solo la parola. Questo perché i loro gesti riescono ad essere davvero chiari ed inequivocabili, quasi quanto un vero e proprio discorso. Delle volte però, appunto, le parole non servono per capire cosa sta provando il tuo cucciolo. Lo sa benissimo Javiescu, un utente Instagram che ha deciso di condividere sul social la straziante reazione che ha il suo cucciolo ogni volta che lui decide di uscire da solo. La cagnolina senza proferire parola sembra proprio implorare il suo amato padrone di rimanere con lei e il modo in cui lo fa è davvero dolcissimo.

Ti potrebbe interessare anche >>> L’amore del cane Mandraque per il suo padrone: non ha limiti

Pepa e Javiescu sembrano essere una coppia davvero inseparabile. A guardare il profilo social del ragazzo è impossibile non imbattersi in una delle numerosissime foto in cui i due vengono ritratti insieme. Il loro legame è infatti così profondo che Pepa non vorrebbe mai separarsi da lui, neanche per pochissimo tempo.

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

Nel video diventato virale per la dolcezza del cucciolo è infatti chiaramente visibile come Pepa provi a convincere in ogni modo il suo papà a non uscire senza di lei.

Anzi, come scrive lo stesso ragazzo nella caption del filmato, sembra implorarlo e dirgli “ti prego, non ti scordare di me”, quasi come se stesse partendo per un lunghissimo viaggio senza ritorno.

Ti potrebbe interessare anche >>> Cucciolo di Golden Retriever ricambia l’abbraccio del bambino – VIDEO

Il video in realtà riprende una normalissima scena della quotidianità dei due. Il ragazzo si sta preparando per uscire forse con i suoi amici e si siede sul divano per potersi infilare le scarpe. Quando Pepa si accorge di quello che sta succedendo si fionda immediatamente dal suo amato papà. In un primo momento si mette tra le gambe del ragazzo, come a voler fermare il momento della vestizione, subito dopo però arriva il pezzo forte: la cagnolina si getta al collo del suo amato papà e con le zampe lo cinge in un abbraccio, appoggiando il musetto sul suo collo. Una scena davvero tenera, quasi come un vero e proprio addio di un film, quando invece si tratta di un distacco di poco tempo.

Tra le centinaia di migliaia di like e gli altrettanti commenti è possibile leggerne uno che recita: “trovati qualcuno che ti guardi come la cucciola guarda il suo padrone e sarai veramente felice”. (G. M.)