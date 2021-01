“Nelle parole di Papa Francesco leggo una rotta per la ripartenza dello sport, la stella polare per tutto il movimento. Sono parole concrete, in cui c’è tutto il senso dello sport: valori, concretezza, la vittoria e la sconfitta, il ruolo fondamentale per lo sviluppo dei giovani. Un documento straordinario per tutti noi che lavoriamo per lo sport di base”. E’ quanto afferma il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, all’Adnkronos in merito all’intervista concessa dal pontefice alla Gazzetta dello Sport che si trova in edicola con una versione integrale nel “libro-enciclica” sullo sport in omaggio con Gazzetta e Sportweek.

Fonte