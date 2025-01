Il Papa e le suore che non ridono: “Sconvenienti”

Papa Francesco ha incontrato le suore delle Missionarie della Scuola in occasione del centenario dell’Unione Santa Caterina da Siena, invitandole a vivere con “affabilità”. In questo contesto, il Papa sottolinea l’importanza di comprendere il presente per poter insieme delineare il futuro dell’Unione in cammino con la Chiesa. Egli afferma che è essenziale non rimanere fermi, poiché “i morti sono fermi”, ma è bello essere in movimento con la comunità ecclesiale.

Durante l’incontro, Francesco ha condiviso una riflessione su alcune suore che ha conosciuto, le quali non esprimevano un atteggiamento accogliente, descrivendo alcune di loro come avendo la “faccia di aceto”. Secondo lui, questa espressione non è affabile e non aiuta a attrarre le persone. Ha quindi precisato che ciò che è richiesto alle suore è la ricerca della santità, della preparazione e, soprattutto, dell’affabilità.

Il Papa ha ricordato che il Signore dialogava con tutti, tranne che con il diavolo. Quando il diavolo si avvicinava, Cristo rispondeva solo con la Parola di Dio, senza entrare in dialogo. Francesco esorta le suore a evitare il dialogo con il diavolo, che porta in seno la gelosia e altri sentimenti umani negativi. Il diavolo è descritto come colui che cerca di inquinare le relazioni umane all’interno della comunità.

Inoltre, il Pontefice ricorda l’importanza di essere “messaggere di affabilità”, una qualità che egli considera un dono dello Spirito Santo. Sottolinea che ogni incontro con gli altri dovrebbe essere vissuto con riconoscenza e gioia, apprezzando l’unicità sacra di ciascuna persona.

Infine, Papa Francesco invita le suore a prendere a cuore queste indicazioni, chiedendo loro di essere strumenti di unità e di serenità. Il suo messaggio è chiaro: il dialogo deve sempre tendere verso la positività e la costruzione di relazioni genuine e accoglienti, evitando ogni forma di discordia alimentata dal diavolo. La missione delle suore, quindi, è quella di promuovere una cultura dell’affabilità e della gioia nella comunità ecclesiale.