Il papà di Wax difende il figlio dopo lo scandalo di Capodanno

A distanza di 12 ore dal fratello di Wax, anche il papà ha deciso di sbarcare sui social per difendere il figlio dopo lo scandalo successo a Capodanno.

Prima che Dagospia confermasse il rumor sulla noce moscata, online un paio avevano addirittura ipotizzato di una violenza di gruppo e per questo motivo, alla luce di una situazione palesemente degenerata, il papà del cantante ha deciso di dire la sua smentendo ogni rumor a riguardo.

Ecco il video:

“Buongiorno a tutti, sono il papà di Wax. Chi è realmente Wax? Tre anni fa di notte, verso le 3, Wax entra nella mia camera, e mascherato da rapinatore con una pistolina giocattolo di quando era bambino, mi dice: “Alzati e fammi subito una pasta al tonno, o ti riempio di piombo”. Io naturalmente mi sono alzato e sono andato in cucina con le mani alzate a mettere l’acqua. Quando arrivammo in cucina dissi: “Ma scusa se ho le mani alzate come faccio a mettere l’acqua? Dammi la pistola e mettila tu”. Lì scoppiammo in una fragorosa risata per un quarto d’ora. Ecco chi è Wax. È una persona con una tale fantasia, come non ho mai conosciuto. E ho 60 anni e ho avuto migliaia di amici. Lui è così, vive nei sogni. Ma io lo invidio. Wax non è uno stuprat0re come alcuni hanno scritto, è un ragazzo di 20 anni. Che vi devo dire? Viva Wax”.