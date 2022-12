Il papà di Antonella festeggia il televoto, l’ex fidanzato lo attacca: “Fallimento genitoriale, pagliaccio”

Il papà di Antonella Fiordelisi è senza dubbio uno degli attori non protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Questa notte, ad esempio, ha pubblicato su Instagram una serie di storie in cui ha gioito per il trionfo al televoto di sua figlia, eletta come preferita del pubblico col 45% delle preferenze. Un televoto già finito al centro delle polemiche.

Televoto truccato e bot? Esplode il caso dietro al televoto che ha visto trionfare Antonella Fiordelisi come preferita https://t.co/McOMQ1kZJw #GFVip #TELEVOTOTRUCCATO — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 27, 2022

Nel farlo, come già scritto, ha realizzato una serie di storie su Instagram dove se la prende più o meno con vari personaggi. In una storia ha scritto “Tavassone K.O.” ironizzando sulla sconfitta di Edoardo Tavassi che credeva che Antonella non fosse amata fuori; in un altro prende in giro il fratello di Giaele De Donà che “invece di parlare della sorella” ha “parlato di Antonella”. Una ventina di storie tutte più o meno simili con una serie di canzoni random in supporto, da Jovanotti ai TheGiornalisti, passando per Vasco Rossi e Cesare Cremonini.

Proprio in merito a questa playlist sui generis, l’ex fidanzato di Antonella, Gianluca, ha scritto: