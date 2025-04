Il Papa dell’Ultima Frontiera: Una Voce per l’Europa

In questo episodio analizziamo il rapporto tra Papa Francesco e l’Europa, toccando le relazioni con vari paesi, la sua visione sull’Unione e l’allargamento ai Balcani, oltre alle sue posizioni sulla guerra in Ucraina. Discutiamo anche dei legami instaurati nel corso di dodici anni con i leader europei e del ruolo del Pontefice nel contesto politico-sociale europeo. Per ulteriori aggiornamenti, segui “Eurofocus” su diverse piattaforme come YouTube, Apple Podcasts e Spotify, e resta in contatto con noi attraverso il nostro archivio audio e le musiche in licenza.