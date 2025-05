Il Papa Americano e l’Europa: Un’Alleata Contro Trump? | Eurofocus Podcast di Adnkronos

L’elezione del papa americano Leone XIV, Robert Francis Prevost, potrebbe sembrare un segnale di dominio degli interessi statunitensi, influenzati da Donald Trump. Tuttavia, approfondendo la storia e il profilo di Prevost, si possono trovare motivi per considerarlo un alleato dell’Europa. Potrebbe non essere esplicitamente anti-Trump, ma potrebbe contribuire a riequilibrare le forze Maga e ripristinare il dialogo tra America ed Europa. La lettura superficiale non coglie quindi la complessità della situazione.