Il Papa: ‘Affronto una prova’, 300 bambini pregano al Gemelli

Il Papa ha dichiarato di affrontare un periodo di prova, ma fonti vaticane hanno confermato che le sue condizioni sono stabili e che ci sono stati ulteriori miglioramenti. Tuttavia, è ancora necessario proseguire con la terapia ospedaliera. Per dimostrare il loro sostegno, domenica mattina 300 bambini si sono riuniti davanti all’ingresso dell’ospedale Gemelli per pregare per lui. L’evento ha evidenziato l’affetto e la preghiera della comunità verso il Pontefice in questo momento difficile. La situazione è monitorata attentamente e, nonostante le sfide, il Papa continua a ricevere sostegno sia spirituale che medico.