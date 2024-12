Il Pantone 2025: Mousse di Mocha

Come ogni anno, Pantone ha annunciato il colore dell’anno, il quale per il 2025 è Mocha Mousse 17-1230, una tonalità di marrone delicata che trae ispirazione da dolci al cacao e caffè. Questa sfumatura rappresenta un desiderio di comfort e indulgenza in piaceri semplici, rendendola perfetta per un anno che si prospetta complesso. Laurie Pressman, VP di Pantone Color Institute, descrive Mocha Mousse come una tonalità marrone morbida che esprime calore e ricchezza.

Alcuni prodotti di design ispirati al colore Mocha Mousse includono:

Antonio Lupi – BREEZE: Un lavabo freestanding disegnato da AL Studio. I suoi volumi scolpiti sembrano evanescenti grazie a un gioco di luci. Realizzato in Cristalmood, con un bordo sottile, il lavabo offre una riflessione di colori e sfumature, esaltando un aspetto scultoreo e poetico. BREEZE è disponibile in vari colori e può includere illuminazione integrata. Dimensioni: cm 90 x ø 45. CASALGRANDE PADANA – COLLEZIONE TERRAE: Una linea che combina la tradizionale terracotta con il gres porcellanato. Con colori caldi e naturali, TERRAE comprende sei tonalità (Beige, Bianco, Caramel, Mattone, Tabacco e Tortora) e presenta superfici antiscivolo, rendendola adatta per interni ed esterni. Include anche decori geometrici e mosaici, garantendo versatilità e prestazioni elevate in vari spazi. CPRN – Emilia: Una serie di sedie e poltroncine che unisce un design raffinato a dimensioni compatte. Il rivestimento continuo fino alla base offre versatilità per diverse stanze. Con una pulizia formale e un’imbottitura morbida, il modello conferisce comodità ed eleganza. Disponibile in tessuto, pelle o ecopelle, le misure sono cm 68,5x64x72,5h per la poltroncina e cm 62x58x79h per la sedia.

Inoltre, il colore Pantone 2025 ha ispirato anche dispositivi Motorola, come il Motorola Razr 50 Ultra e il Motorola Edge 50 Neo, disponibili nella tonalità Mocha, richiamando l’idea di calore e comfort associata a cacao, cioccolato e caffè. Mocha Mousse rappresenta quindi non solo una scelta estetica, ma anche un desiderio profondamente umano di rassicurazione e piacere nelle esperienze quotidiane.