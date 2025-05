Il Pagante torna con ‘FOMO’: il nuovo album in uscita!

Torna Il Pagante con il quarto album, intitolato “FOMO”, in uscita il 13 giugno. L’album esplora la condizione della generazione moderna, caratterizzata da un tempo frenetico, dall’eccesso di esposizione sui social media e dalla crescente ansia di non essere inclusi.

Il termine FOMO, ovvero “Fear Of Missing Out”, rappresenta la paura di essere dimenticati e di non partecipare agli eventi sociali, creando un’ansia che investe non solo la Gen Z, ma chiunque viva in un contesto urbano e digitale. La vita virtuale, inizialmente un contorno alla quotidianità, è diventata centrale, influenzando stili di vita, mode e consumi. Il confronto sociale derivante dai social media impone canoni a cui è difficile sfuggire, portando molti a dare maggiore importanza all’apparenza rispetto alla realtà.

Il duo, formato da Roberta Branchini (Brancar) e Edoardo Cremona (Eddy Veerus), affronta queste tematiche con ironia e lucidità, utilizzando Milano come sfondo simbolico e geografico, riflettendo uno stile di vita in cui l’immagine spesso prevale sull’essenza. Nella metropoli lombarda, “essere nel ‘place to be’” diventa cruciale per la sopravvivenza sociale e per la costruzione dell’identità.

L’album promette di offrire una visione incisiva e attuale del fenomeno FOMO, invitando l’ascoltatore a riflettere su un tema sempre più rilevante nella società contemporanea.

