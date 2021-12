Il Pagante e Lorella Cuccarini insieme nella nuova canzone natalizia Un pacco per te: tutti i dettagli.

A Natale sotto l’albero possiamo mettere anche un pacco speciale: a consegnarlo è Il Pagante, con la collaborazione straordinaria amichevole di Lorella Cuccarini. Il trio composto da Roberta Brachini, Federica Napoli ed Eddy Versus è tornato con un nuovo brano, rilasciato il 1° dicembre. S’intitola Un pacco per te ed è la canzone natalizia per chi cerca un brano scanzonato e differente rispetto alle classiche hit melense di questo periodo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Lorella Cuccarini

Il Pagante con Lorella Cuccarini in Un pacco per te

La colonna sonora del nostro Natale è Un pacco per te, il nuovo singolo inedito firmato dal trio de Il Pagante insieme a Lorella Cuccarini, una delle regine della tv italiana, docente negli ultimi anni anche in Amici di Maria De Filippi. Già disponibile sulle piattaforme, il brano diventerà disponibile anche in rotazione radiofonica dal 3 dicembre. Un’ennesima in grado di farci ballare anche durante le feste. Di seguito l’audio ufficiale:

Il Pagante: in arrivo un nuovo album

A distanza di tre anni da Paninaro 2.0, Il Pagante sta per tornare con un nuovo album intitolato Devastante, in arrivo il 21 gennaio 2022. Il disco è già disponibile in pre-order sia nella versione fisica in formato CD che in vinile e in versione speciale con CD autografato, accompagnato da una Christmas Box esclusiva.

E se il buongiorno si vede dal mattino, anche questo album sarà molto apprezzato. Sui social infatti i fan hanno dimostrato di aver molto apprezzato la nuova hit natalizia: “Bomba allucinante“, “Tamarraggine grazie di esistere“, “Non ne toppate una, fantastici“, “In loop raga“.