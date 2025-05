Il Paese che Amo: L’Italia

“L’Italia è il Paese che amo”, inizia così la campagna per il Sì al referendum dell’8 e 9 giugno 2025 sulla cittadinanza, riprendendo le celebri parole di Silvio Berlusconi del 1994. La destra ha immediatamente criticato il video, accusando di strumentalizzazione della memoria dell’ex presidente del Consiglio.

Lo spot si apre con una clip del passato in cui Berlusconi esprime il suo amore per l’Italia, seguita dalla frase “30 anni dopo l’Italia è cambiata”. In seguito, vari giovani illustrano le loro esperienze e spiegano perché si sentono italiani. La campagna, sostenuta da un comitato, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della cittadinanza.

Il referendum prevede anche un’interrogazione sul lavoro e si svolgerà in due giorni, con seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. La proposta di modifica delle norme sulla cittadinanza è stata avanzata dal deputato Riccardo Magi di +Europa e ha ottenuto oltre 637mila firme in breve tempo, grazie a una mobilitazione online. L’obiettivo della riforma è ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza regolare necessario per richiedere la cittadinanza, rendendo possibile anche la trasmissione ai figli minorenni. Si stima che la riforma interesserebbe almeno 2,3 milioni di persone in Italia.

Tuttavia, il ministro Antonio Tajani è stato accusato di tentare di sabotare la consultazione, suggerendo l’astensione, mentre i partiti coinvolti si preparano a prendere posizione in vista delle votazioni di giugno.