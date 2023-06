il padrone scoppia in lacrime

Il motivo per cui il suo cane lascia metà la sua dose di cibo ogni giorno fa sì che il suo padrone scoppi in lacrime per la commozione.

Il noto programma televisivo “The Morning Show” ha voluto dedicare un’emozionante parentesi alla storia di Cookie. Cookie è un Labrador Retriever che convive ormai da tempo con l’abitudine di lasciare da parte parte metà della sua razione di cibo giornaliera. A raccontare la sua storia è il suo papà umano che, estremamente commosso per il suo gesto, ha desiderato rendere pubblica la motivazione legata all’attitudine del suo quattrozampe.

Il cane Cookie lascia metà del suo cibo ogni giorno: il padrone del Labrador Retriever scoppia in lacrime

Il papà umano di Cookie ha spiegato che il suo Labrador ha iniziato a lasciare metà della sua ciotola di cibo per conservarla al suo migliore amico. Cookie ha trascorso tutta la sua esistenza in compagnia di un altro esemplare di Labrador di nome Stitch. Quest’ultimo – il più anziano della coppia – è venuto a mancare da poco. E da quel giorno Cookie – rispettando le loro abitudini di condividere i loro pasti – avrebbe continuato a portare avanti la tradizione pur avvertendo l’assenza dell’altro.

Stitch e Cookie vivevano in simbiosi, nonostante la loro differenza d’età. La morte di Stitch è stato un avvenimento straziante per il sensibile animo di Cookie e il suo padroncino – racconta – non può fare a meno di commuoversi ogni qual volta nota che il suo Labrador Retriever continua a lasciare una razione di cibo per il suo migliore amico di sempre. Il suo papà umano si sarebbe accorto dell’abitudine di Cookie dopo aver modificato la razione giornaliera di cibo da dare a lui, dopo la scomparsa di Stitch. Nonostante la ciotola contenesse meno cibo, infatti, il triste Cookie avrebbe istintivamente lasciato nel contenitore quella che – secondo il suo sentire – sarebbe stata la parte riservata al suo amico del cuore.

Gli esemplari di quattrozampe, come dimostrano anche molte appassionanti storie di Labrador approdate sul piccolo e grande schermo negli ultimi anni, e spesso tratte da fatti realmente accaduti, non smetterebbero mai di aspettare le persone – o i loro simili – con cui hanno trascorso anche solo una parte della loro esistenza.

Questo – come spiega “The Morning Show” in un post sul profilo Facebook della trasmissione televisiva dedicata alle news, condividendo l’immagine simbolo della storia dell’amicizia senza tempo tra il sensibile Cockie e il suo compianto Stitch – è una delle più note dimostrazioni dell’amore tra due esemplari oltre che della stessa specie, anche della stessa razza nonché del medesimo nucleo famigliare.

La storia di Cookie e Stitch è apparsa sui social network, per la prima volta, a ridosso con la scomparsa del Labrador più anziano. Più precisamente il 19 giugno del 2017. Sono molti gli utenti che hanno desiderato rispondere con la loro opinione allo struggente contenuto. Anch’essi non sarebbero riusciti a trattenere le lacrime di fronte al “bellissimo e struggente” gesto di Cookie.