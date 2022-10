Il padrone gli prepara la cuccia ma il cane sceglie il letto

É diventato virale il video in cui il padrone del cane gli prepara accuratamente la cuccia in cui dormire ma l’animale sceglie il suo letto.

Una volta provato il letto non si torna più indietro. Lo sanno benissimo molti padroni di cani che si sono pentiti di aver concesso anche solo per un giorno al loro animale di poter salire sul letto e da quel momento in poi non hanno più voluto saperne di scendere. Su Instagram è diventato virale un divertente video in cui si vede un uomo preparare accuratamente la cuccia per il suo dobermann ma una volta finito di sistemare il tutto il suo cane decide comunque di salire sul letto, decisamente più comodo e accogliente!

Il divertente video del cane che sceglie il letto al posto della sua cuccia

Quando pensiamo ad alcune razze di cani purtroppo il nostro pensiero è condizionato da centinaia di cliché. Questo accade soprattutto con razze come quelle di pitbull e dobermann, viste come “cattive” e “pericolose” o, alla meglio, come tipologie di cani adatti solo alla funzione di guardie. Per fortuna però non è così, o meglio, sono sì cani adatti a fare da guardiani per la loro indole di difensori ma sono allo stesso tempo coccoloni e giocherelloni come tutti gli altri. A dimostrazione di ciò nella piattaforma di Instagram gira da qualche giorno un divertentissimo video di un dobermann e il suo padrone in una esilarante scena di vita quotidiana.

Nel video in questione, diventato subito virale per la simpatia dell’animale, si vede come un dobermann si prende gioco del suo padrone.

I due si trovano in camera da letto e presumibilmente si stava avvicinando l’ora di andare a dormire. Vista la stazza del cane, il padrone ha deciso di preparare per lui una cuccia in cui farlo riposare. Dopo aver accuratamente sistemato il suo giaciglio ai piedi del letto il padrone la indica al cane, come a volerlo invitare a posizionarsi lì. L’animale ha però atteso che il suo proprietario finisse di sistemare e di tutta risposta si è poi girato verso il lettone e ha deciso di fiondarcisi sopra.

Il cane ha quindi totalmente ignorato l’invito a servirsi della cuccia e ha ovviamente preferito la comodità del letto matrimoniale. La scena ripresa è davvero esilarante e gli utenti di Instagram hanno apprezzato la reazione del dobermann. Il video è diventato in pochissimo tempo virale, arrivando a collezionare centinaia di migliaia di visualizzazioni e quasi 275 mila mi piace. Moltissimi anche i commenti divertiti in cui è possibile leggere frasi come ” tu umano puoi dormire tranquillamente lì, tanto io ho il mio lettone”. (G. M.)