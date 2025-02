Il Padre Sorprendente con la Tangente

Il cantante palermitano Daniele De Martino è stato coinvolto in un’inchiesta della Guardia di Finanza per presunti guadagni non dichiarati. Secondo le autorità, l’artista neomelodico avrebbe incassato circa 850 mila euro da esibizioni in sei anni, senza versare nulla all’Agenzia delle entrate. A complicare la situazione, il padre di De Martino ha percepito il reddito di cittadinanza, includendo il figlio nel proprio nucleo familiare, nonostante il reddito dichiarato non corrispondesse alla realtà.

La Guardia di Finanza ha infatti sequestrato beni per oltre 220 mila euro, tra cui orologi Rolex e gioielli, affermando che De Martino risulta sconosciuto al fisco. Durante le indagini, condotte a Nola, sono stati rinvenuti beni di lusso per un valore di 100 mila euro, oltre a 9.600 euro in contante e file video in cui il padre appare mentre conta banconote. Le verifiche hanno messo in luce che De Martino, negli anni 2018, 2019 e 2021, ha omesso di dichiarare i redditi, portando a una denuncia alla Procura di Palermo e all’adozione del sequestro per equivalente delle imposte non versate.

Ulteriori controlli hanno rivelato che il padre di De Martino aveva segnalato il figlio come disoccupato per ottenere il sussidio, risultando anch’esso denunciato. Sono stati anche disposti il sequestro dei sussidi ricevuti illecitamente. L’indagine ha trovato fondamento anche nell’attenta analisi dei profili social del cantante, che pubblicizzava numerosi eventi senza avere una partita IVA.