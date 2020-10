Robert Kardashian, morto nel 2003, è apparso a sorpresa alla festa di compleanno di Kim Kardashian per farle tanti auguri: è tutto vero.

Ovviamente non si è trattato di un fantasma o di una seduta spiritica, ma di un ologramma ideato e voluto da Kanye West per la sua dolce mogliettina che – a giudicare da come ha reagito – sembrerebbe aver apprezzato.

“Per il mio compleanno Kanye mi ha dato il dono più premuroso della mia vita. Una sorpresa speciale dal cielo. Un ologramma del mio papà. E’ così reale. Lo abbiamo guardato e riguardato e abbiamo provato così tante emozioni. Non riesco nemmeno a descrivere cosa abbia significato per me e le mie sorelle, mio fratello, mia madre e gli amici più cari da vivere insieme. Grazie mille Kanye per questo ricordo che durerà tutta la vita Ecco una vista più ravvicinata per vedere i dettagli incredibili.”

Quando Robert Kardashian è venuto a mancare, Kim Kardashian aveva solo 22 anni.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020