Il padre ha congelato i suoi conti

Andrea Pirlo ha bloccato i conti del figlio Nicolò, di 21 anni, dopo che il giovane ha accumulato debiti da scommesse sportive, coinvolto con Nicolò Fagioli e altri calciatori. Le indagini della Procura di Milano su scommesse illegali hanno portato a richieste di arresti domiciliari per cinque presunti organizzatori e coinvolgono una dozzina di calciatori di Serie A, tra cui Fagioli. Nicolò Pirlo, da poco entrato in un’agenzia sportiva, sarebbe implicato in scommesse su piattaforme gestite da Tommaso de Giacomo, come rivelato in una chat tra Fagioli e Pietro Marinoni. Fagioli ha descritto Nicolò Pirlo come “uno di noi”, accennando a debiti di 30mila euro accumulati a soli 17 anni. A seguito di queste scoperte, Andrea Pirlo ha preso provvedimenti severi bloccando i conti del figlio.

Nel contesto dell’inchiesta, la polizia giudiziaria ha sequestrato circa 1,5 milioni di euro, che comprendono 300mila euro in contante e 1,2 milioni di euro depositati su conti bancari, presunti proventi di riciclaggio legati all’attività di scommesse. Questi fondi sono stati trovati su conti intestati a società associate ai cinque indagati, inclusi bookmaker e soci della gioielleria Elysium. Si sospetta che parte di tale denaro provenga dai debiti saldati da giocatori come Fagioli e Sandro Tonali. I debiti sembrano essere stati regolati tramite metodi come PostePay e Revolut. La giudice Lidia Castellucci dovrà decidere sul futuro dei coinvolti dopo gli interrogatori previsti per il 13 aprile.