Il padre e il manager di Basciano dicono la loro sulla rottura con Sophie

Sophie Codegoni ha lasciato Alessandro Basciano a cinque mesi dal parto accusandolo di “cose gravi” senza però entrare nel merito. Accuse a cui il diretto interessato non ha mai risposto ed è forse per questo che hanno detto la loro il padre e il manager di lui.

Beppe Basciano, padre di Alessandro, via Twitter ha chiesto silenzio: “Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono, grazie“; mentre Benji Constantino, il manager, è stato più pungente: “Abbiate rispetto per un momento così delicato, il tempo è galantuomo sempre!“.

Quali sono i fatti gravissimi commessi da Basciano? E come mai il manager ha parlato di “tempo galantuomo”? Sophie – che su Instagram è stata piuttosto dura – ha forse ingigantito i fatti? Se il messaggio del padre di Alessandro non è stato criticato dai fan della coppia, quello del manager sì ed è già partito l’unfollow di massa.

Cosa ha detto Sophie in merito alla rottura

“Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione” – le parole della Codegoni – “Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto”.

Il mistero si infittisce.