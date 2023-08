Il padre di Mahmood: “Vorrei che cambiasse cognome”

Il padre di Mahmood è un “bugiardo che vuole solo soldi e bene champagne sotto Ramadan“? Questo è quello che ha cantato sul palco del Festival di Sanremo il cantante.

La canzone – così come anche Gioventù Bruciata a cui fa riferimento al genitore – ha fatto molto arrabbiare Ahmed Mahmoud, il padre di Mahmood che, intervistato dal Quotidiano Nazionale, ha detto la sua.

“Il messaggio che passa è quello di un padre che un giorno è sparito nel nulla, lasciandolo solo quando era un bambino e uscendo dalla sua vita. Invece sono stato presente anche dopo la separazione con la mamma. Sono andato via di casa quando lui era piccolo, è vero, perché era finito il matrimonio con sua madre. Ma non l’ho mai abbandonato. Andavamo a mangiare fuori insieme, è anche venuto a casa mia quando vivevo a Trezzano sul Naviglio, ha preso in braccio la sua sorellina che ho avuto da un’altra donna che ora ha 11 anni e mezzo. La settimana prima che partecipasse al Festival di Sanremo siamo andati a fare insieme un aperitivo“.

Il padre di Mahmood si è rivolto a un legale: “Vorrei che mio figlio cambiasse cognome”

Nel corso dell’intervista il padre di Mahmood ha aggiunto:

“Se lui davvero pensa che io l’abbia abbandonato e non vuole avere più a che fare con me, vorrei che cambiasse il suo cognome: non più Mahmoud. Non pretendo che cambi il suo nome d’arte ma quello reale. Gliel’ho chiesto, ma mi ha risposto di no. E sto valutando se rivolgermi a un legale“.

La reazione alla canzone ‘Soldi’.

Ho sofferto. Come ho sofferto sentendo ’Soldi’. Non è vero che pensavo solo ai soldi, anzi. Come se fossi interessato solo alle cose materiali. Io ho sempre voluto parlare con mio figlio e mi ritengo un uomo dalla mentalità aperta“.

Ahmed Mahmoud ha poi dichiarato che i rapporti con suo figlio Mahmood sono ad oggi totalmente assenti, anche se entrambi vivono a Milano.