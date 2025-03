Il padre di Giglio si espone su Yulia, posizioni diverse da quelle di Luca

Nelle ultime settimane, Yulia Bruschi è stata accusata di aver tradito Luca Giglio con un ex tentatore di Temptation Island, ma ha smentito le voci sui social. Alfonso Signorini ha mostrato un video che la ritrae con l’ex, benché non ci siano prove concrete. Luca ha creduto alla versione di Yulia, ma due settimane fa Simone Costa, ex di Yulia, ha rivelato che dopo il Grande Fratello hanno dormito insieme. Il padre di Luca, Filippo Giglioli, è intervenuto durante il programma radiofonico Non succederà più, dove ha espresso le sue opinioni sulla situazione.

Filippo ha confermato di aver visto alcune foto di Yulia inviategli dai fan e ha rivelato che, a differenza di suo figlio, lui avrebbe qualche dubbio. Non ha sentito Yulia da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello e ha confessato di non essere arrabbiato con lei. Ha aggiunto che se ci fosse qualcosa di serio tra Luca e Yulia sarebbe felice, ma se non lo fosse, suggerirebbe a Luca di affrontare la questione direttamente. Filippo ha anche condiviso le sue preferenze tra i concorrenti del Grande Fratello, indicando in particolare Javier e Jessica come i suoi favoriti. Ha elogiato Jessica per il suo fascino e descritto la relazione di Javier con Helena come promettente, sebbene abbia notato i loro sbalzi d’umore. Filippo ha mostrato preoccupazione per le dinamiche di coppia degli altri concorrenti, sottolineando la ripetitività della relazione tra Shaila e Lorenzo.