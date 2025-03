Il padre di Fedez rompe il silenzio dopo il divorzio e svela quali sono i suoi rapporti con Chiara Ferragni

Franco Lucia, un cuoco autodidatta, ha scoperto la sua passione per la cucina durante la pandemia. Insieme alla moglie Annamaria Berrinzaghi, si è trasferito a casa del figlio Fedez e della nuora Chiara Ferragni, dove ha iniziato a preparare piatti per la famiglia, inclusi i nipotini Vittoria e Leone. La sua passione ha portato alla creazione del ricettario “Tutto in una pentola”, pubblicato di recente.

Franco considera i nipoti i suoi clienti preferiti, preparando per loro colazioni speciali. Svela che Leone adora le uova strapazzate, mentre Vittoria ha gusti distintivi e richiede uova “all’occhio di bue”. La casa di Fedez è piena di foto dei bambini, simbolo della gioia familiare che ha cambiato profondamente Franco, che ama trascorrere tempo con loro, organizzando pigiama party e cucinando insieme.

Nato in Basilicata e trasferitosi a Milano all’età di tredici anni, Franco ha origini modeste. Ricorda il suo arrivo in città e la sorprendente scoperta di cosa fosse una “drogheria”.

Riguardo alla separazione di Fedez da Chiara Ferragni, Franco ha affermato che, nonostante il divorzio, mantiene un buon rapporto con i nipoti, che continuano a visitarlo. Descrive il suo rapporto attuale con Chiara come “cordiale”, sottolineando l’importanza di mantenere un approccio rispettoso per il bene dei bambini. Franco enfatizza la necessità di stabilità per i nipoti, affrontando le sfide familiari con maturità e attenzione, affinché possano godere del tempo trascorso con entrambe le famiglie.