Dopo il fratello e la madre, anche il padre di Britney Spears ha rotto il silenzio sul movimento Free Britney. Jamie intervistato dal The Post ha etichettato il Free Britney come una ‘buffonata’ e senza mezzi termini e ha detto che la popstar non ha bisogno dei fan “complottisti”.

“Le persone dovrebbero farsi gli affari propri, questo movimento è una buffonata. Tutti questi teorici della cospirazione non sanno nulla. Il mondo non ha idea di quello che è la realtà. Spetta al tribunale della California decidere cosa è meglio per mia figlia. Non sono affari di nessun altro. Che sia chiara questa cosa. Nessuno sta rubando la fortuna di mia figlia. Devo segnalare ogni centesimo speso in tribunale ogni anno. Come diavolo avrei fatto a rubare qualcosa?

Lui adorerà anche sua figlia, lei però non sembra sia così legata al padre e in una chiamata di 10 anni fa rivelò di essere stata minacciata proprio da Jamie. Quindi, che non ci vendessero l’immagine della famiglia del Mulino Bianco, perché nessuno ci crede.

– Why did you put your daughter into a mental health facility against her will?

– Why did you threaten to take her kids away if she tried to get out of the conservatorship?

– When’s the last time you were under the influence of drugs or alcohol?

— Britney Fan (@BritneyHiatus) August 2, 2020