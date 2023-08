Il padre di Britney in ospedale, lei pronta a perdonarlo: “Non vuole rimorsi”

Per tredici anni Britney Spears ha vissuto da prigioniera a causa della conservatorship voluta in primis da sua padre, Jamie Spears. La popstar non poteva guidare, vedere amici, usare il telefono, decidere di avere figli, disporre del suo denaro e uscire di casa senza il permesso del team. Dopo una lunga e dura battaglia legale la principessa del pop nel 2021 si è liberata dalla tutela legale, ma ha chiuso ogni rapporto con la sua famiglia e il vecchio management.

Adesso però il padre della cantante americana non sta bene ed è in ospedale e pare che lei voglia riallacciare i rapporti con l’uomo. Sembra che Jamie abbia una brutta infezione e che adesso sia ricoverato in attesa di un intervento.

Britney Spears vorrebbe rivedere suo padre.

“Per la serie mai dire mai, Britney Spears sta seriamente parlando di riconciliarsi con l’uomo che sperava di vedere in carcere, suo padre Jamie. – si legge su TMZ – Fonti molto attendibili ci hanno appena detto che dopo la rottura di Britney con Sam Asghari, Britney ha detto ha cambiato idea sul papà. La popstar ha detto che vuole riparare la relazione con Jamie. Lei sa che Jamie è molto malato, entra ed esce dall’ospedale da mesi, e non vuole il rimorso di aver aspettato troppo a lungo

Abbiamo appreso che Jamie era in ospedale da diversi mesi quando i medici credevano che ci fosse un problema nei suoi reni. Si è poi scoperto che il vero problema erano le ginocchia. Una protesi messa 16 anni fa ha sviluppato una terribile infezione. Adesso le condizioni sono peggiorate e dovrà anche essere operato”.