Il padre di Beatrice ha subito un delicato intervento: interviene lo staff

Mercoledì pomeriggio Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello per ‘motivi personali’, ma la produzione ha specificato subito che si trattava di un’uscita ‘momentanea’ e così sarà. Una fonte attendibile mi ha rivelato che il motivo della decisione presa da Beatrice era legato a dei problemi di salute di suo padre ed è proprio così. Poco fa lo staff della gieffina ha comunicato che l’uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento (che è andato benissimo).

Il padre della Luzzi si è operato: “Adesso lei è in quarantena e tornerà”.

Lo staff di Beatrice ieri è intervenuto in una room di Twitter per specificare che la concorrente si trovava in hotel in quarantena: “Al momento si trova in un hotel e non può incontrare nessuno. Non sappiamo però quando potrà tornare nella casa con gli altri concorrenti“. Beatrice infatti è stata informata dell’esito positivo dell’intervento di suo papà e appena il Grande Fratello darà l’ok, la Luzzi farà ritorno in casa dagli altri inquilini.

“Buongiorno Fan, questa mattina il papà di Beatrice (86 anni), ha subito un delicato intervento. È andato tutto bene. – si legge nel tweet – Grazie per i numerosi messaggi di affetto che ci avete inviato. Beatrice è, come da regolamento, in albergo in quarantena in attesa che il Grande Fratello le comunichi quando rientrare. Forza Fan carichi più di prima portiamo Beatrice alla vittoria”.

Intanto su Instagram ha parlato anche il figlio dell’attrice di Vivere. Valentino Cisilin ha pubblicato una foto della madre ed ha scritto: “Vicino a te”. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio, il papà di Beatrice adesso sta bene e lei potrà tornare a reggere questa edizione del Grande Fratello, che senza di lei non sarebbe state la stessa.