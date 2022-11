Il padre di Antonella Fiordelisi: “Sei ingrassata, mangia meno dolci e fai più squat”, la reazione notturna della gieffina

Il padre di Antonella Fiordelisi, il signor Stefano, ieri sera è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a sua figlia. Nel loro incontro però, oltre i classici ‘mi manchi, a casa tutto bene‘, il signore si è lasciato andare a dei commenti davvero spiacevoli sul fisico di sua figlia.

“Sei un po’ ingrassata, eh? Stai mangiando molto. Prendi meno caffè, stai mangiando qualche dolcino in più, segui Pamela che è molto attiva sul tapis roulant. Cerca di essere meno pigra perché sei una sportiva, ti allenavi tutto il giorno. […] Fai gli squat dice la mamma”.

A fargli notare la gaffe, come sottolineato da BlogTivvu.com, è stato Alfonso Signorini che ha commentato: “Comunque Antonella, se sei ingrassata non lo so ma stai da Dio!”.

Antonella Fiordelisi, la reazione alle parole del padre

Immediatamente dopo la diretta Antonella Fiordelisi è tornata a parlare del padre e di fronte al messaggio ha risposto: “Prenderò alla lettera tutti i consigli di mio padre… Ma non quello di non mangiare!”.

E proprio il suo papà è qui per lei… e ha qualcosa di inaspettato da dirle. 😍❤️ #GFVIP pic.twitter.com/ki7I945pdo — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 31, 2022

Frasi che hanno portato un bel po’ di sfottò al signor Stefano.

Il padre di Antonella in vacanza va a medjugorie #gfvip pic.twitter.com/qliIVD4974 — ᴘᴀʟᴇsᴇᴍᴇɴᴛᴇ (@piscesbetch) October 31, 2022

Ma la somiglianza del padre di Antonella a #megamind ? Ne vogliamo parlare? #gfvip pic.twitter.com/cbI4N2BCJI — Paulette (@paulette_eo) October 31, 2022

