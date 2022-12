Il padre di Antonella Fiordelisi interviene dopo le parole di Edoardo Donnamaria

Il padre di Antonella Fiordelisi è una costante di questa edizione del Grande Fratello Vip e anche questa volta – che sua figlia ed Edoardo Donnamaria sono in rotta – ha voluto dire la sua. Lo ha fatto cercando di stringere un’alleanza col consuocero Vincenzo Donnamaria, padre di Edoardo, perché lui, come sostenuto una volta in diretta al GFVip, è un #Donnalisi.

“Buongiorno” – ha esordito Stefano Fiordelisi – “Ho ascoltato e letto, ma Edoardo non va ascoltato e letto, va capito e sostenuto per l’uomo che non ha mai esitato di essere“. L’uomo ha poi aggiunto: “Ed io sono orgoglioso che sia quell’uomo e che sia nella vita di mia figlia. Dobbiamo essere orgogliosi entrambi, @VincenzoDonnamaria“.

Al momento (per fortuna) Vincenzo Donnamaria non ha mai risposto a questa cringiata.

Il padre di Antonella Fiordelisi ha risposto alle parole di Edoardo Donnamaria

Ma a cosa si riferisce il signor Fiordelisi? Ovviamente a queste parole:

“Io certi atteggiamenti che ha non posso sopportarli ancora a lungo. A differenza sua non faccio le cose per darle fastidio. Lei mi fa passare la voglia. Ho sopportato di tutto per lei. Ormai fa certe cose che mi dico ‘non ci posso credere che l’ha detto seriamente’. Adesso non ho quella spinta verso di lei che avevo prima, quindi è un bruttissimo segno. Mi conosco e quando inizia questa sensazione non promette benissimo. Ha delle cose ripetute nel tempo che diventano cose gravi e pesanti. Ora ad esempio sbrocca perché dice che faccio il provolone con Oriana. Mi ha pure detto ‘tu fai lo scemo con lei e io da domani farò la scema con Antonino e Luca Onestini’. Ma che modi sono ragazzi? Le ho spiegato mille volte che mi dava fastidio se faceva la cretina con Antonino. Ma lo dico perché lei all’inizio voleva Antonino. Lei ha avuto un passato con Antonino che mi ha fatto stare male. Se lei lo usa per provocarmi è gravissimo. Simile anche a un tradimento. Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la Z**** con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze”.