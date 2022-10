Il padre di Antonella Fiordelisi commenta le foto con Massimo Giletti e svela: “Chiofalo l’ha diffidata”

Il padre di Antonella Fiordelisi ieri si è collegato in diretta con Casa Pipol e ovviamente i conduttori non hanno potuto non chiedergli un commento a caldo su Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese.

“Antonella mentalmente la vedo molto presa da Edoardo Donnamaria perché è il tipo che più si adatta a lei, è molto calmo e ferma un po’ la sua irruenza. Al tempo stesso ha molta paura di legarsi a lui così gioca con Antonino Spinalbese, che invece a livello fisico è il suo tipo ideale. Secondo me cerca Antonino per non attaccarsi troppo ad Edoardo. Lei non si fida delle persone. Se dovessi sceglierne uno come genero preferirei Edoardo”.

Purtroppo la vita sentimentale di Antonella Fiordelisi non è sempre stata rosa e fiori e dal suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, ha pure ricevuto una diffida.

“Quando il buon Chiofalo doveva entrare a La Pupa e il Secchione ha mandato una diffida a mia figlia perché non voleva che lei parlasse di lui. Ora che lei è al Grande Fratello Vip lui parla? Boh! Antonella ovviamente non ha mandato nessuna diffida a Francesco ora che è nella Casa, non si abbassa a certe bassezze. A lei queste cosce scivolano addosso, online è sempre stata vittima di bullismo, la gente le scriveva di tutto”.

Il padre di Antonella Fiordelisi: “Massimo Giletti? Amico di famiglia, nessun flirt”

L’uomo ha anche smentito il rumor su sua figlia e Giletti: “Massimo Giletti? Ma va, quelle foto sono dello scorso ottobre, era una cena c’era anche una sua amica. Non è mai stato un suo flirt. Massimo Giletti è un amico di famiglia“.

Le foto sono uscite questa settimana sul settimanale Chi.

