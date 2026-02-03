Le politiche per la sicurezza nazionale sono un tema di costante attualità. Il governo italiano ha recentemente emanato nuove disposizioni.
Il pacchetto di misure include maggiori controlli alle frontiere, potenziamento delle forze dell’ordine e il contrasto alle attività illecite. Si prevede anche la creazione di centri per l’identificazione dei migranti irregolari.
Il Pacchetto Sicurezza: Cosa Contiene?
