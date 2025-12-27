Il nuovo Vietnam

Il Vietnam è un Paese che affascina per le sue bellezze e incanta per la sua energia, cinquant’anni dopo la sconfitta degli Americani. Oggi il Vietnam è un Paese incardinato nel presente e proiettato al futuro, con pagode, baie, boom economico, storia e natura.

Il Paese ha firmato l’accordo con gli Stati Uniti sui dazi al 20% e ha moltiplicato i propri commerci con l’India, essendo il primo partner commerciale della Cina. Il Vietnam è capace di dialogare con tutti, grazie alla sua “Diplomazia del bambù”, forte e flessibile.

Il reportage “Vietnam: dalle ferite alla luce” di Marco Clementi mostra i volti, le storie e i personaggi del Paese. Le telecamere di Speciale TG1 viaggiano da sud a nord del Paese, scoprendo Ho Chi Minh City, il delta del Mekong, Danang, Hue e Hanoi.

Il viaggio tocca anche Hoi An, la città delle lanterne e patrimonio Unesco, e Ha Long Bay, la baia del Drago, una delle sette meraviglie naturali del mondo. Il reportage include anche la voce degli imprenditori italiani e i luoghi di Ho Chi Minh, il padre dell’Indipendenza. Il Vietnam è conosciuto anche come il “Paese del sorriso”.