Wanda Fisher è ufficialmente tornata con un nuovo singolo.

Cosa stia aspettando Alfonso Signorini a buttarla nella casa del Grande Fratello Vip (soprattutto alla luce dell’allungamento del reality di due mesi) ancora non lo so.

Ovviamente l’ingresso lo voglio sulle note di Favolosa.



Wanda Fisher | Favolosa | Testo

Mama mamamia mama mamamia mama mamamia favolosa

La mia vita è un romanzo da novella 2000

Vesto dolce e gabbani e canto solo in playback

L’ automeditazione amo farla in cucina

Con le paste alla crema perché’ sono retrò

Cerco un toyboy perfetto io

Un uomo in doppio petto io

Oh mamma voglio un amante come piace a me

Io sono favolosa una diva da Hollywood

Una crociera in rosa sexy senza tabù

Io sono favolosa una vita da Hollywood

Non sono una signora ma ho tutte le mie virtù

Un make-up perfetto una mise elegante

Per sentirmi più figa quando vado in toilette

Chatto e posto su facebook le mie foto migliori

Per trovare un amore fatto a posta per me

Ho un papillon perfetto io

La donna in doppio petto io

Oh mamma voglio un amante come piace a me

Io sono favolosa una diva da Hollywood

Una crociera in rosa sexy senza tabù

Io sono favolosa una vita da Hollywood

Non sono una signora ma ho tutte le mie virtù

Io sono favolosa io sono favolosa

Io sono favolosa io sono favolosa

Io sono favolosa una vita da Hollywood

Non sono una signora ma ho tutte le mie virtù