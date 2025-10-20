Il nuovo video di Ron Gallo e il tema di Checkmate

Il 17 ottobre, Ron Gallo ha rilasciato il suo nuovo album, Checkmate, tramite l’etichetta Kill Rock Stars. Questo lavoro rappresenta un bilanciamento tra vulnerabilità e una forte identità personale.

In concomitanza con l’album, Gallo ha pubblicato il video di “Fantasy”, il secondo brano del disco. La canzone si inserisce nel tema centrale dell’album, che invita a investire nelle relazioni e nelle esperienze autentiche della vita.

“Fantasy” è stata registrata con Eric Slick alla batteria ed è coprodotta e registrata da Jerry Bernhardt. L’album è ora disponibile e può essere ascoltato tramite il link fornito.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare i profili social di Ron Gallo e della sua etichetta.