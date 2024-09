Il nuovo top di gamma tenta di superare il ban e si mostra online

Huawei Mate 70 Pro è il protagonista del render emerso in queste ore. Il prossimo top di gamma della casa cinese è stato spoilerato online, in particolare, è emersa un’immagine riguardante la back-cover.

È infatti possibile ammirare il modulo fotografico circolare e poter così fare un confronto con il modello dello scorso anno. Sembrerebbero non esserci grandi differenze, considerata la presenza dell’iconico oblò nella parte centrale, sviluppato per ospitare i sensori della fotocamera ed il flash.

Quel che cambia è la finitura ed il posizionamento di alcuni elementi. L’immagine non offre altri spunti di valutazione ed anche il render non sembra proprio ottimale, considerata la presenza di scritte poco chiare. Le indiscrezioni ci danno qualche indicazione sulle fotocamere, con la principale che passerà da 50 a 60MP, mentre non ci saranno differenze per grandangolare e la telefoto, che faranno affidamento su sensori da 12 e 48MP.

Non sappiamo se al di là dei megapixel, il colosso cinese possa implementare sensori di maggiori dimensioni. Conferme anche per lo zoom ottico, con obiettivo periscopico, che rimarrà 5x. Novità anche per la fotocamera frontale che aumenterà il proprio sentire da 32 a 48MP. Non mancherà neanche un sensore ToF 3D utile per lo sblocco con il volto. Lato processore dovremmo trovare un Kirin 9100, ma non sono emersi ulteriori dettagli a riguardo.

Conferme anche per il display che sarà da 6,8 pollici. Come ormai ampiamente noto Huawei è ancora penalizzata dal ban imposto dagli Stati Uniti, con importanti limitazioni sia dal punto di vista software che hardware, tanto che il colosso cinese si è dovuto affidare a SMIC, anch’essa cinese, con risultati ancora lontani rispetto alla concorrenza, almeno sulla carta. Nonostante ciò, Huawei è riuscita a conquistare la prima posizione nel segmento degli smartphone pieghevoli, dimostrando la sua grande resilienza alle avversità.