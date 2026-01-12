Il nuovo Tamagotchi 4.0 con intelligenza artificiale

Un’icona degli anni ’90 sta per tornare in una veste completamente nuova grazie all’intelligenza artificiale. Alla fiera tecnologica CES 2026 di Las Vegas, la startup Takway ha presentato Sweekar, un dispositivo che prende ispirazione dal celebre Tamagotchi e lo reinterpreta come compagno digitale intelligente. Questo nuovo gadget non si limita più a richiedere cure e attenzioni: grazie ai modelli di IA integrati, è in grado di riconoscere la voce del proprietario, memorizzare interazioni e sviluppare una personalità unica.

Il Tamagotchi originale era un semplice gioco elettronico portatile in forma di uovo, in cui lo scopo principale era prendersi cura di un animaletto virtuale. Con Sweekar, invece, la filosofia cambia radicalmente: il dispositivo apprende dalle interazioni quotidiane e usa questa memoria per influenzare i propri comportamenti e risposte future, rendendo ogni rapporto con l’utente personalizzato e dinamico.

L’esperienza inizia con un periodo di incubazione, durante il quale l’utente deve aiutare il piccolo a “schiudersi” dall’uovo. Superate le prime fasi di crescita, il compagno digitale evolve attraverso infanzia, adolescenza e infine maturità, fino a raggiungere il livello 51, momento in cui diventa quasi “immortale” e non può più spegnersi per negligenza.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo Tamagotchi 4.0 è la capacità di riconoscere e ricordare la voce del proprietario: non solo risponde ai comandi, ma costruisce una memoria delle interazioni verbali e delle attività condivise. In alcune fasi dell’evoluzione, il dispositivo può persino “raccontare” le proprie esperienze, utilizzando voce e grafica per esprimere ciò che ha compiuto mentre era indipendente o “in giro”.

Come spesso accade con dispositivi dotati di IA e riconoscimento vocale, il nuovo Tamagotchi 4.0 ha sollevato alcune preoccupazioni sulla privacy. La startup ha però assicurato che tutti i dati raccolti dal gadget rimarranno archiviati localmente sul dispositivo, senza alcuna condivisione esterna, per tranquillizzare i potenziali utenti.

Sweekar non è ancora disponibile sul mercato tradizionale, ma Takway ha annunciato che verrà rilasciato nel corso del 2026 tramite una campagna su Kickstarter, con un prezzo stimato tra 100 e 150 dollari. Questo posizionamento lo rende un potenziale oggetto di culto per appassionati di tecnologia e nostalgia anni ’90, unendo il fascino dei gadget retrò con la potenza moderna dell’IA. Il lancio di questo gadget 4.0 dimostra come la nostalgia possa essere reinventata grazie alla tecnologia. Quello che una volta era un semplice gioco elettronico portatile ora diventa un compagno intelligente e interattivo, capace non solo di crescere nel tempo ma anche di ricordare e rispondere in maniera personale all’utente.