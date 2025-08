Il nuovo Social Hub di Milano: The Sanctuary e altre novità

Milano si arricchisce di nuove esperienze gastronomiche e culturali con l’apertura del Social Hub a Porta Genova. Questo spazio multifunzionale, inaugurato il 5 giugno 2025, ha come obiettivo quello di rivitalizzare una zona storicamente sottoutilizzata, combinando ristorazione, co-working e eventi vari, in attesa di una futura riqualificazione prevista per il 2026.

Il cuore del Social Hub è rappresentato dal ristorante The Sanctuary, che si trasferisce da Roma, proponendo una cucina fusion che spazia da piatti mediorientali a creazioni asiatiche e iberiche. Sotto la direzione dello chef Luca Pessina, il menu include una varietà di piatti pensati per la condivisione, come tacos, ceviche e carne grigliata, accompagnati da un’ampia selezione di cocktail. Il design degli interni, ispirato a uno stile tribale, contribuisce all’atmosfera cosmopolita che caratterizza il locale, rendendolo un luogo ideale per cenare, bere e socializzare.

Inoltre, il Social Hub ospiterà anche un riders hub, il primo in Italia, e promuoverà eventi culturali, musicali e mostre, arricchendo la proposta per i visitatori. In un contesto che combina lavoro, relax e cultura urbana, The Sanctuary si afferma come un nuovo punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e delle esperienze sociali a Milano.