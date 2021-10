Ultimo, Niente: il nuovo singolo del cantautore romano, estratto dal nuovo album Solo.

Notizia straordinaria per i fan di Ultimo. Il cantautore romano ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo per anticipare l’uscita di Solo. Se per il nuovo album ci sarà da aspettare ancora una settimana circa, il brano Niente sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming dal 15 ottobre. L’annuncio è stato dato dallo stesso Niccolò, che ha scatenato anche l’entusiasmo dell’account di Vivo Concerti, che ha commentato la notizia così: “Cosa succede domani a mezzanotte? Niente“.

Ultimo

Ultimo riparte da Niente: il significato

Il nuovo brano del cantautore romano classe 1996 è un pezzo tagliente in cui Ultimo canta la sua rabbia e le sue emozioni. Al centro del testo una lunga storia d’amore finita in maniera tormentata e apatica. Un trauma che porta a profonde riflessioni, e non solo sulla storia in sé, ma su tanti aspetti della vita. Su come siano misteriosi i sentimenti, che iniziano in maniera forte per poi affievolirsi mano a mano, con calma, fino a sparire nel nulla o a trasformarsi definitivamente.

Una sorta di flusso di pensieri che culmina con il verso “Io sono le mie canzoni“, già condiviso sui social dallo stesso cantautore in un suo post-sfogo di qualche giorno fa. Di seguito l’annuncio:

Il nuovo album di Ultimo è Solo

Il giovane cantautore romano, già un veterano del nostro mainstream, è pronto a tornare dopo due anni e mezzo con il nuovo album Solo. Dalla sua adesso ha la forza di oltre 40 dischi di platino e 17 dischi d’oro, oltre al record di artista più giovane esibirsi all’interno di uno stadio.

Il nuovo disco sarà un lavoro introspettivo, con al centro l’essere umano in tutte le sue sfaccettature, con tutte le sue difficoltà interiori. Il frutto di una riflessione che il cantautore ha fatto su se stesso soprattutto durante il periodo del lockdown, vissuto con grande sofferenza in prima persona.