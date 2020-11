Pinguini Tattici Nucleari, Scooby Doo: il nuovo singolo della band bergamasca, tratto dall’EP Ahia, nuovo progetto in arrivo nelle prossime settimane.

Tutto pronto per il grande ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari. La band, dopo il successo di Sanremo e quello dei successivi singoli Ridere e La storia infinita, ha annunciato l’arrivo di un nuovo brano, Scooby Doo, che anticipa il nuovo EP Ahia!. Si tratta del nuovo progetto discografico del gruppo bergamasco di Riccardo Zanotti a distanza di poco più di un anno da Fuori dall’hype, l’album rinverdito in questo 2020 dalla partecipazione al Festival con Ringo Starr.

Pinguini Tattici Nucleari: Scooby Doo

Zanotti e compagni sono pronti a voltare pagina. Dopo lo straordinario successo di Sanremo, con il terzo posto conquistato grazie al brano Ringo Starr, la band ha annunciato l’arrivo di un nuovo EP, Ahia!, anticipato dal brano Scooby Doo. Ne ha parlato sui social lo stesso cantautore bergamasco: “Il nuovo singolo si chiama Scooby Doo e parla di diverse ragazze che ho conosciuto durante la mia vita. E questa canzone in qualche modo vuole ricordare a tutti una cosa importante, e cioè che spesso i mostri più spaventosi non sono altro che persone normali con indosso delle maschere.” Di seguito il post con l’annuncio:

Pinguini Tattici Nucleari: Ahia! è il nuovo EP

Spiega ancora Zanotti: “Il 2020 doveva essere un anno colmo di impegni e, perché no, di successi per noi, e invece è stato uno degli anni più difficili di sempre, quindi Ahia! ci è sembrato il titolo perfetto per questo lavoro“.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pinguinitattici

Ancora una volta, dunque, il gruppo è pronto a sorprendere i propri fan e a conquistarli con un nuovo brano nel loro stile carico d’ironia e dolcezza, ilarità e gioia di vivere. Proprio gli ingredienti che servono per rendere meno pesante questo periodo storico.

