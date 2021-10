The Kolors, Leoni al sole: il nuovo singolo è un tuffo negli anni Ottanta, con la firma di Tommaso Paradiso.

Dopo il successo della hit estiva Cabriolet Panorama, i The Kolors sono pronti a conquistare anche l’autunno con la loro verve anni Ottanta. Stash e compagni hanno annunciato l’arrivo l’8 ottobre 2021 di un nuovo attesissimo brano. S’intitola Leoni al sole e sarà, secondo quanto riferito dallo stesso frontman partenopeo, la “cosa più anni Ottanta” che potremo sentire nel 2021. Anche perché il pezzo porta la firma di un autore che di sound anni Ottanta se ne intende, eccome…

The Kolors

The Kolors, Leoni al sole: il nuovo singolo scritto da Tommaso Paradiso

“Leoni al sole è una canzone bella… ma bella veramente!“, ha scritto Stash sui social, preannunciando l’arrivo del nuovo singolo del gruppo lanciato da Amici di Maria De Filippi. Un pezzo che porta la firma di uno dei cantautori più amati in Italia, Tommaso Paradiso, insieme a Dario Faini e Vanni Casagrande. Stash però non è stato a guardare, e ne ha curato la produzione. Di seguito il post con l’annuncio:

The Kolors: le reazioni dei fan

Ovviamente non poteva mancare una reazione da parte di Giulia Belmonte, compagna di Stash e madre della sua prima figlia, Grace. La splendida modella ha pubblicato un cuore sotto l’annuncio del cantautore. “Questa canzone sarà il vostro ruggito“, scrive qualcuno, riprendendo appunto il titolo del brano, mentre altri fan sono convinti che anche con questo pezzo i Kolors ‘spaccheranno’.

E se c’è qualche follower più audace che chiede un assaggino in anteprima della nuova canzone, c’è anche chi si disinteressa al pezzo e fa i complimenti a Stash per il suo nuovo taglio di capelli. Insomma, c’è grande attesa nella fanbase dei Kolors, pronti ancora una volta a stupire tutti. Anche se di album, per il momento, non se ne parla.