A tempo perso è il nuovo singolo di Elisa, che viene rivelato poco prima della sua partecipazione alla kermesse musicale italiana.

Manca un mese all’uscita di Ritorno al futuro/Back to the Future, nuovo album di Elisa, un lavoro che viene introdotto dall’uscita di A tempo perso. – a pochi giorni dalla partecipazione dell’artista a Sanremo 2022 – e da Show’s Rollin’. Due brani che permettono ai fan di avere un’idea di quello che offrirà il nuovo lavoro discografico dell’interprete di Luce (Tramonti a nord est).

Elisa Toffoli

Elisa presenta A tempo perso, nuovo singolo del prossimo album

A tempo perso è il brano che Elisa ha deciso di svelare, prima della sua partecipazione a Sanremo 2022. La canzone – insieme a Show’s Rollin‘ – funge da apripista del nuovo album della cantautrice, intitolato Ritorno al futuro/Back to the Future, in uscita il 18 febbraio 2022. Il post su Instagram:

Ecco cosa leggiamo in didascalia: “Manca un mese all’uscita del nuovo album e io non vedo l’ora che esca, allora fino al 18 febbraio vi farò sentire qualche brano in anteprima. Domani a mezzanotte escono due nuove canzoni, e sono le canzoni che aprono i due dischi. ‘A tempo perso’ apre il disco italiano, ‘Show’s Rollin’ apre il disco inglese. Spero vi piacciano”.

Un doppio album in italiano e in inglese

L’artista ha deciso di realizzare un doppio album – uno in lingua italiana, l’altro in inglese. Tra i brani in inglese, oltre a Show’s Rollin’, troviamo anche Drink to me, Set the tone, Fucking believers e Feel in the air. Per quanto riguarda la versione in italiano, la cantautrice ha realizzato diverse collaborazioni come quelle con Franco126, sixpm, Michelangelo, Mace e Venerus, Marz e Zef.