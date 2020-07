Bon Jovi, American Reckoning: la nuova canzone del gruppo americano dedicata a George Floyd e al movimento Black Lives Matter.

I Bon Jovi hanno pubblicato una canzone per omaggiare George Floyd e il movimento Black Lives Matter, cresciuto esponenzialmente dopo l’uccisione dell’uomo da parte della polizia di Minneapolis. Il brano s’intitola American Reckoning ed è stato presentato con grande emozione dallo stesso Jon sui social: “Credo che il più grande dono di un artista sia la capacità di usare la propria voce per parlare di questioni che ci commuovono“.

Bon Jovi: American Reckoning per George Floyd

La band americana hanno pubblicato un brano ispirato all’uccisione di George Floyd, avvenuta il 25 giugno 2020. Una morte capace di sollevare le proteste del movimento Black Lives Matter e dell’intera società civile. Il nuovo brano della band del New Jersey lascia un monito importante a tutti i fan e ai cittadini d’America in materia di diritti: “È questa la rinascita americana, la famosa resa dei conti? O è solo un’illusione?“.

Jon Bon Jovi

Bon Jovi: American Reckoning è la nuova canzone

American Reckoning, il nuovo singolo del gruppo capitanato da Jon, è un inno alla libertà. Si tratta di un emozionante pezzo inserito nella tracklist dell’album Bon Jovi 2020, che avrebbe dovuto essere pubblicato il 15 maggio, ma che invece è stato rinviato a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Alla tracklist originaria sono stati aggiunti appunto due brani scritti durante il lockdown: American Reckoning e Do What You Can, canzone scritta coralmente da Jon e da alcuni dei fan del gruppo. I proventi ricavati dal download di questi brani saranno devoluti alla Equal Justice Initiative, organizzazione creata da Bryan Stevenson che si occupa di dare rappresentanza legale ai prigionieri che potrebbero essere stati condannati per errore. Di seguito il video di American Reckoning: