Dopo una serie consecutiva di numeri 1, Ed Sheeran manca la vetta della classifica UK con il nuovo singolo Afterglow, uscito a sorpresa il 21 dicembre.

La serie vincente di Ed Sheeran s’interrompe qui. Il nuovo singolo del cantautore di Halifax non ha conquistato la vetta della classifica UK dei singoli al debutto. Afterglow, pubblicato a sorpresa il 21 dicembre 2020 come regalo di Natale dell’artista per i suoi fan, non si è spinto oltre la 30esima posizione nella classifica britannica, dominata invece dai LadBaby, duo di youtuber che ha soffiato il primo posto a Mariah Carey e Wham!. Un piccolo flop per Sheeran, che sarà però pronto a rifarsi con tutta probabilità nel 2021.

Ed Sheeran: Afterglow parte male

Un piccolo passo falso per il cantautore di Halifax. Ma c’è qualche attenuante. Afterglow, arrivato a sorpresa solo il 21 dicembre, ha avuto infatti solo quattro giorni per scalare le classifiche, dunque almeno tre giorni in meno rispetto ai competitor.

Ed Sheeran

Tuttavia, un piccolo campanello d’allarme potrebbe scattare: negli ultimi anni i brani di Sheeran avevano sempre centrato il primo posto o perlomeno la top 10 della classifica britannica.

Afterglow: il video girato in Italia

Il nuovo brano di Ed Sheeran, Afterglow, ha anche un piccolo pezzo d’Italia al suo interno. Il video è stato infatti girato sulle colline umbre, in particolare a Paciano, comune in provincia di Perugia da poco meno di mille abitanti. In questa frazione d’Italia romantica e dolce Sheeran ha infatti comprato da poco una tenuta, e ha deciso quindi di far prendere vita al suo nuovo brano proprio nel nostro paese. Negli scorsi giorni il cantautore ha parlato così del suo brano: “Non è il primo singolo estratto dal nuovo album, ma semplicemente una canzone che amo e che spero voi possiate amare tanto quanto me“.

Di seguito il video ufficiale: