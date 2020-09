Levante, Vertigine: il nuovo singolo della cantautrice di origine siciliana, parte della colonna sonora della terza e ultima stagione della serie televisiva Baby.

Nuovo singolo in arrivo per Levante. La cantante di origine siciliana, dopo il successo relativo del brano Sirene, lanciato durante l’estate, sta per pubblicare Vertigine. Una canzone che farà parte anche della colonna sonora della terza e ultima stagione della serie televisiva di Netflix Baby, come Maleducata, il nuovo brano di Achille Lauro. Scopriamo tutti i dettagli su questo pezzo della cantante di Lo stretto necessario.

Levante, Vertigine: il nuovo singolo

Il brano è in arrivo il 17 settembre, in collaborazione gli Altarboy, duo di produttori formato da Attilio Tucci e Sergio Picciaredda. Spiega l’artista in un post sui social: “Vertigine è un nuovo brano in uscita il 17 settembre. Un singolo inedito che fa parte della colonna sonora (è nei titoli di coda e nel teaser) della stagione finale di Baby, la serie originale italiana Netflix la cui terza stagione debutterà il 16 settembre in 190 paesi. Vertigine è il salto nel vuoto dell’incoscienza adolescenziale. L’assenza di paura nonostante il dolore delle prime ferite. Sapere di aver perso un pezzo ed essere pronti a perderne altri ancora“.

Levante sogna una colonna sonora

La stessa cantautrice aveva dichiarato in un’intervista di Sky Tg24 di avere il desiderio di fare un film o comporre una colonna sonora. Tra i suoi desideri, quello di scrivere una colonna sonora è uno dei più concreti. Proprio per questo è più che probabile che l’artista riuscirà prima o poi a realizzarlo. E chissà che la sua partecipazione all’ultima Mostra del Cinema di Venezia nel 2020 non possa averla ispirata in qualche modo…