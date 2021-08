Nuovo singolo per Mahmood tratto dall’album Ghettolimpo: arriva in radio Rubini, in collaborazione con Elisa.

L’avventura di Ghettolimpo, l’ultimo apprezzatissimo album di Mahmood, prosegue senza sosta. Dal 27 agosto aè arrivato in radio un nuovo singolo del cantautore milanese. Si tratta di Rubini, brano in collaborazione con una grandissima artista della nostra canzone pop, ossia Elisa. Scopriamo insieme di cosa parla e altri dettagli su questo nuovo emozionante brano.

Elisa Toffoli

Il significato di Rubini

Pezzo scritto a quattro mani dai due artisti durante un loro soggiorno insieme in Toscana, Rubini è prodotto da Dardust, che gli ha conferito spessore e prestigio. Il testo racconta l’adolescenza del cantautore milanese, ma da un punto di vista particolare. Non quello del Mahmood di allora, ma di quello odierno, adulto. I travagli, le prime relazioni, le prime avventure viste dall’Alessandro che oggi può guardare, con affetto e distacco, quello che è stato in passato.

Mahmood ed Elisa insieme nel nuovo singolo

Parlando di questa collaborazione, Mahmood ha affermato che Elisa è una delle artiste che più ha nel cuore. Per lei nutre un’immensa stima, e da lei ha imparato davvero molto. Per questo motivo la collaborazione ha per lui un’importanza straordinaria, e non ha caso ha voluto lavorare su questo pezzo molto più che sugli altri, per renderlo perfetto.

D’altro canto, anche Elisa nutre una profonda stima per il giovane Mahmood: “Per me è uno degli autori più brillanti della nuova scena italiana, il fatto che si sia innamorato già della mia prima stesura di questa canzone è stato bello“. Tra loro è subito nata una grande sinergia, accomunato dall’amore per la ricerca e per la contemporaneità. In attesa del video ufficiale, andiamo ad ascoltarla godendo delle immagini del visual video di Rubini: