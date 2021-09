Negramaro, Ora ti canto il mare: il nuovo singolo del gruppo salentino guidato da Giuliano Sangiorgi, che arriva insieme all’annuncio delle nuove date del tour nei palasport.

Grande ritorno nel mondo della musica italiana: i Negramaro hanno annunciato l’arrivo imminente di un nuovo singolo. La band, entrata nel programma dei Seat Music Award, sta per presentare Ora ti canto il mare. Un brano diverso, che sarà proposto al pubblico con una tecnologia speciale e che arriva insieme a un’altra grandissima notizia per tutti i fan del gruppo salentino. Andiamo a scoprire tutte le novità su Giuliano Sangiorgi e compagni.

Giuliano Sangiorgi

Negramaro: il nuovo singolo è Ora ti canto il mare

Il nuovo brano della band di Giuliano Sangiorgi s’intitola Ora ti canto il mare e arriverà in streaming e in rotazione radiofonica dal 10 settembre. Canzone prodotta da Orang3 insieme ad Andrea Marino, che ha anche composto la musica con il frontman del gruppo salentino, sarà disponibile per il pubblico anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos sulla piattaforma Apple Music. Spiega Sangiorg, parlando di questa grande novità: “Guardare il mare mi trasmette sempre un senso di pace, di vita, di futuro“.

Di seguito il post con la copertina:

Negramaro: il calendario del tour 2022

Intanto, oltre al singolo, il gruppo ha scelto di annunciare al proprio pubblico anche il calendario con tutti gli appuntamenti dal vivo nel nuovo tour in programma nel 2022. Di seguito tutte le date:

– 10 marzo all’RDS Stadium di Rimini

– 12 marzo al PalaAlpitour di Torino

– 16 e 17 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

– 22 marzo al PalaBarton di Perugia

– 23 marzo al PalaPrometeo di Ancona

– 25 marzo all’Unipol Arena di Bologna

– 28 marzo alla Grana Padana Arena di Mantova

– 1° e 2 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 9 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 12 aprile al Palapartenope di Napoli

– 16 aprile al Palasele di Eboli

– 18 aprile al Palacalafiore di Reggio Calabria

– 20 e 21 aprile al Palaflorio di Bari

– 27 aprile alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso)

– 30 aprile alla Kioene Arena di Padova