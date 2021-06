Michele Bravi e la band britannica uniscono le forze, realizzando un singolo, dal titolo Falene. Il brano sarà pubblicato il 18 giugno.

Nasce una nuova collaborazione musicale tra Michele Bravi e Sophie and The Giants. Il cantante perugino e la band inglese, infatti, hanno collaborato, al fine di realizzare un brano, intitolato Falene. La nuova traccia di questa collaborazione italo-inglese uscirà il 18 giugno. Ad annunciarlo, è lo stesso cantante che si è servito del suo profilo Instagram per lanciare l’annuncio ai suoi fan, i quali hanno espresso il proprio appoggio con migliaia di “mi piace” e commenti.

Michele Bravi e Sophie and the Giants pubblicano il singolo Falene

Falene è il nuovo singolo che sarà disponibile, a partire dal 18 giugno, su tutte le piattaforme musicale e nei negozi fisici. La traccia nasce dalla collaborazione tra Michele Bravi e il gruppo inglese Sophie and the Giants. L’annuncio è stato fatto dallo stesso cantante italiano attraverso il suo profilo su Instagram. In un post, infatti, ha comunicato l’arrivo del nuovo singolo, realizzato con la band inglese. Ecco il post:

Il post è stato inondato da like e commenti entusiasti, anche da parte di colleghi del campo musicale, come Elodie, Chiara Galiazzo, Virginia Di Giorgio, Davide Napoleone e tanti altri ancora. Ecco cosa si legge nella didascalia: “Falene | Michele Bravi with Sophie and the Giants, fuori ovunque il 18 giugno”. L’annuncio di Bravi è abbinato a una foto di una ragazza ripresa di spalle, che indossa solamente degli anelli e che si auto-abbraccia. L’immagine funge da cover per questa interessante collaborazione.

Chi sono i Sophie and the Giants?

Formatisi nel 2015 a Sheffield, in Inghilterra, i Sophie and the Giants sono capitanati dalla frontwoman Sophie Scott. Il 2020 ha regalato alla band britannica una sorpresa inaspettata ma molto gradita: un successo derivato da Hypnotized, brano registrato con Purple Disco Machine. La canzone, che è stata trasmessa in streaming oltre 200 milioni di volte, è stata approvata dai migliori DJ e inserita nelle classifiche europee, diventando una vera e propria luce in un anno travagliato. Anche la band ha subito gli effetti della pandemia di Coronavirus ma, ciononostante, con questo singolo scritto dalla frontwoman Sophie Scott a quattro mani con lo straordinario produttore e remixer tedesco, Purple Disco Machine, tutto ha trovato un vigore nuovo e inaspettato. Il video:

“Un giorno mi è stato inviato lo strumentale della traccia e mi è stato chiesto di provare a scrivere un testo e delle melodie sopra le righe“, ha riferito Sophie Scott ad American Songwriter. “Avevo sempre scritto solo per la mia band e non avevo mai fatto niente del genere prima, quindi non mi aspettavo che ne venisse fuori o che le persone lo amassero così tanto. Penso che io e Purple Disco Machine siamo diventati una squadra perfetta”.