Nerone e Fabri Fibra, Bataclan: il nuovo singolo dei due rapper, con un beat firmato da Funkyman.

Fabri Fibra ha lanciato un nuovo singolo insieme a Nerone. I due rapper hanno unito le forze nel brano Bataclan, un pezzo destinato a far discutere l’intera comunità hip hop italiana. Al suo interno sono infatti presenti tante citazioni di brani del passato, ma anche passaggi che vanno ad attaccare il mondo della trap italiana attuale.

Fabri Fibra e Nerone: Bataclan

Già dal ritornello si può intuire che il brano non è dei più politically correct: “Pago più di un rum quando passo al bar, finché non scoppia il locale come il Bataclan, e fa boom, come il Bataclan“.

Fabri Fibra

Ma sono altri i passaggi che potrebbero far più discutere. Sul beat ideato da Funkyman Fibra si lascia infatti andare a un affondo alla trap: “Questa trap è tutta un chi-copia-chi, vengo dai Novanta quindi TikTokka qui, sono un pezzo da novanta, frate spostati. Lo fai solo per la grana? La risposta è sì“.

Di seguito il video:

Fabri Fibra: Rap in vena nel nuovo singolo con Nerone

All’interno del nuovo singolo del rapper marchigiano con Nerone c’è anche spazio per una citazione di Rap in vena, uno dei brani più amati dai suoi fan, presente nello storico album Mr. Simpatia: “Io faccio musica perfetta per la quarantena, l’accendo pensando soltanto alla carriera, poi entro in rehab cantando Rap in vena“.

E parlando proprio di Mr. Simpatia, diventato di recente disco di platino, su Instagram Fibra ha raccontato: “Ho scritto Mr. Simpatia con una mentalità ‘do or die’ in un periodo in cui non esisteva un mercato del rap italiano, non esisteva lo streaming e tantomeno i social, tutti fattori che hanno portato questa musica a una lenta omologazione. Nel 2004 non c’era nulla, nemmeno la critica, forse per questo motivo è un disco che ha raccontato tanto senza la paura di essere giudicato“.