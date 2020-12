Mariah Carey, Ariana Grande e Jennifer Hudson uniscono le loro voci nel nuovo mix di ‘Oh Santa’, brano festivo della Regina del Natale.

Solo Mariah Carey può rendere magiche le feste nel 2020, chi altrimenti? Per fortuna, la nostra Regina del Natale ha accettato la sfida e ci invita a salire a bordo della sua slitta per il suo magico Natale con il lancio di Oh Santa! canzone che ha interpretato, con Ariana Grande e Jennifer Hudson.

“Non possiamo semplicemente lasciare che la desolazione del posto in cui ci troviamo nel mondo sventi tutte le cose extra divertenti che facciamo ogni anno“, ha detto la cantante a Billboard in una nuova intervista sullo speciale.

Con lei, ci saranno anche Snoop Dogg e Jermaine Dupri nello speciale.Ad essi, si aggiungono Tiffany Haddish, Billy Eichner, la ballerina Misty Copeland, la star di Mixed-ish Mykal, Michelle Harris e persino i suoi gemelli di 9 anni, Moroccan e Monroe.

Mariah Carey e Ariana Grande, ecco la nuova versione di ‘Oh, Santa!”

Mariah Carey ha presentato un nuovo remix di Oh Santa! con Ariana Grande e Jennifer Hudson.

Mariah Carey

Il brano festivo e il suo video musicale ufficiale fanno parte del nuovo speciale di Apple TV, Mariah Carey’s Magical Christmas Special di Mimi, già disponibile in streaming.

Il video di Oh Santa!:

Oh Santa! era presente precedentemente nell’album natalizio del 2010 di Mariah Merry, Christmas II You: la versione originale registra ben a 1,2 milioni di stream nel Regno Unito. Mariah, Ariana e Jennifer uniscono le loro voci per realizzare un canto festivo molto intenso.

Oh Santa in risposta alla tristezza scatenata dal Coronavirus

“Di fronte a una crisi di allegria natalizia, il Polo Nord sa che c’è solo una persona che può migliorare la giornata: la grande amica di Babbo Natale, Mariah Carey”, recita la sinossi ufficiale dello speciale. Anche Tiffany Haddish, Billy Eichner, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris hanno fatto il loro cameo nello speciale.

C’è da dire che è difficile superare All I Want For Christmas Is You nella classifica ufficiale dei singoli questa settimana. Se il brano avrà successo, si imporrebbe come terzo singolo numero 1 di Mariah nel Regno Unito. Inoltre, sarebbe la prima volta che un brano scalzi dalla prima posizione All I Want for Christmas Is You uscito ben 26 anni fa, nel lontano 1994.