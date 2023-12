Il nuovo singolo di Ginevra Lamborghini è stato scritto da un attuale cantante di Amici

Ginevra Lamborghini, archiviata l’esperienza a Tale e Quale Show, è tornata con un nuovo singolo dal titolo Isola Grattacielo. Un brano che vanta fra i suoi autori anche un attuale allievo della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

“Mi chiamo Ginevra e non tornavo a cena / Volevo volare in alto ma con le ali di cera” una delle frasi della canzone che è stata scritta, fra gli altri, anche da Mida.

Ad accorgersi di questa curiosità è stato il portale Novella 2000 spulciando fra gli autori del brano nella sezione di Spotify.

In quattro per scrivere Isola Grattacielo.



“È stata un’esperienza che mi ha insegnato tanto, che mi ha fatto mettere il piedino in questo ambiente e accelerato l’apprendimento di dove voglio andare. Lo sto seguendo a pizzichi e bocconi perché non ho tempo, ma sono contenta che ci siano dei Nip e credo possano lasciarsi andare maggiormente con le loro sfumature umane. In bocca al lupo a tutti“.